Ofrecía recompensas en TikTok por matar a agentes del ICE: así lo capturaron

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante ilegal, de 23 años, resultó detenido y acusado de ofrecer recompensas a quienes asesinen a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con los reportes del caso, el sujeto ofrecía sumas de hasta 10 mil dólares a través de la red social TikTok, para incitar a otras personas a cometer crímenes contra los funcionarios.

La captura del acusado se realizó el pasado martes en Texas. El implicado, supuestamente llevaba una pistola cargada, publicó Fox News Digital.

Las autoridades identificaron al inmigrante como Eduardo Aguilar, quien estaba radicado en Dallas. El hombre está acusado de transmitir en el comercio interestatal o exterior una comunicación que contenía una amenaza, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ofrecía recompensas por matar a agentes del ICE

Aguilar supuestamente publicó un video en TikTok, en español, el pasado 9 de octubre. En el audiovisual, pedía "10 hombres en Dallas, con determinación, que no tengan miedo a [dos emojis de calavera]", y ofrecía "10.000 por cada agente ICE ".

Se sabe que el emoji representa la palabra "morir", aclararon las autoridades.

En el momento de su captura, las autoridades dijeron que Aguilar llevaba en su vehículo una pistola de nueve milímetros cargada, lo que constituye un delito grave en Estados Unidos.

Sus antecedentes penales en EEUU incluyen cargos por violar las leyes sobre bebidas alcohólicas. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que la impactante amenaza en las redes sociales podría haber costado vidas estadounidenses.

"Este extranjero ilegal que ofrecía recompensas de 10.000 dólares en efectivo por el asesinato de agentes de las fuerzas del orden ICE está detenido y se enfrenta a cargos federales", declaró McLaughlin.

Señaló que los funcionarios se enfrentan a emboscadas, atentados terroristas y amenazas de muerte "todo porque se atreven a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso".

"No retrocederemos ante estas amenazas, y todos los delincuentes, terroristas y extranjeros ilegales se enfrentarán a la justicia estadounidense", declaró McLaughlin.

Aguilar compareció por primera vez el pasado miércoles, ante un juez de primera instancia de Dallas. La autoridad ordenó que permaneciera bajo custodia federal, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas.

Si se le declara culpable, se enfrenta a un máximo de cinco años de prisión federal.

Bandas mexicanas arremeten contra el ICE

Desde la semana pasada, las autoridades policiales federales de EEUU informaron que se sospecha que organizaciones delictivas mexicanas ofrecerían miles de dólares en efectivo por los asesinatos de agentes del (ICE), con pagos que supuestamente aumentan en función del rango y las acciones del empleado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el martes que el supuesto sistema de recompensas ofrece 2.000 dólares por reunir información de inteligencia o "doxxing" a agentes, incluidas fotos y datos familiares. Asimismo, prometen entre 5.000 y 10 mil dólares por secuestros o agresiones no letales a funcionarios de inmigración estándar.

Finalmente, se pudo conocer que ofrecen hasta 50 mil dólares por el asesinato de funcionarios de alto rango.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube