En video: incendio de un camión causa embotellamiento en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, conductores reportaron un fuerte embotellamiento en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. La situación se originó tras el incendio de un camión en la vía.

A pesar de que el fuego fue controlado, cerca de las 8:40 de la mañana, usuarios reportaron largas colas debido a que el vehículo siniestrado obstaculizaba la vía con sentido hacia Caracas, cerca del Terminal de Oriente.

En videos compartidos por los conductores en la vía, se puede observa el camión de carga, cuya cabina fue completamente cubierta por las llamas.

Se desconocen las causas que originaron el incendio del vehículo. No se reportaron heridos durante los hechos.

Se espera información oficial sobre el siniestro.

