Fuga de gas doméstico causa tragedia familiar: hay tres fallecidos

Un trágico suceso se registró en el estado Mérida, luego de que una familia resultara severamente afectada por una fuga de gas doméstico.

Este lunes se pudo conocer que, luego de pasar más de 45 horas de agonía, el joven Sebastián Alejandro Escalona Pernía, de 15 años de edad, murió como consecuencia de una presunta intoxicación por la inhalación de gas.

El hecho, que se registró en la población de Ejido, estado Mérida, ya habría dejado tres víctimas fatales.

Padre e hijos mueren por inhalación de gas

Sebastián era estudiante de bachillerato y estaba recluido en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), informó el comunicador Iván Rivera.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, la situación se reportó inicialmente en horas de la tarde de este sábado, 18 de octubre, en un apartamento del piso 1, en el bloque 7 de las residencias Los Bucares.

Las primeras víctimas fatales quedaron identificadas como Hilbeth Escalona Pérez, de 36 años, quien era taxista de la Línea Monseñor Duque; y Yilbeth Antonio Escalona Pernía, de ocho años, quien era estudiante de primaria. Los fallecidos eran un padre y sus dos hijos.

Hasta el momento se maneja la hipótesis de que calentador de agua del apartamento de la familia Escalona Pernía, tenía una fuga de gas. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Este caso es investigado por funcionarios de la División de Prevención e Investigación de Siniestros del Cuerpo de Bomberos de Mérida y de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Vecinos reportaron la fuga

En un principio, el único sobreviviente del incidente había sido Sebastián, quien fue trasladado de emergencia al Iahula, lamentablemente, el muchacho no pudo salvarse.

Vecinos habían alertado a las autoridades tras percibir un fuerte olor a gas. Además, informaron que no lograban obtener respuesta de los ocupantes del inmueble, publicó Primera Edición COL.

Al sitio acudieron comisiones del Cuerpo de Bomberos de Mérida, Protección Civil Campo Elías, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Polimérida y la Policía Municipal, quienes resguardaron la escena hasta la llegada de funcionarios del Cicpc y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizar el levantamiento de los cuerpos y dar inicio a las investigaciones.

El lamentable hecho ha causado conmoción en la comunidad de Ejido. Familiares, vecinos y compañeros de trabajo del taxista fallecido han expresado su pesar y solidaridad con los sobrevivientes de esta tragedia.

