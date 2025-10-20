Hallan cadáver de un adolescente de 15 años: estaba desaparecido

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el cadáver de un adolescente de 15 que se encontraba desaparecido fue localizado.

Funcionarios de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, verificaron el hallazgo.

Hallan cadáver de un adolescente de 15 años

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró en el sector Milenio, tras ser alertados sobre un cuerpo sin vida.



De manera extraoficial se conoció que el joven se encontraba bañándose en la laguna La Cañada y tras sumergirse no volvió a salir a la superficie.



Autoridades activaron el protocolo de emergencia con los equipos especializados.

Los cuerpos de seguridad acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias para el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asumió las pesquisas para esclarecer este lamentable hecho.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido. El cadáver del muchacho fue llevado hasta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

