Dejaron una rosa junto a su cuerpo: delincuentes matan a tiros a una venezolana

Una joven de nacionalidad venezolana fue asesinada a tiros en una vía pública. Autoridades investigan el asesinato como un presunto crimen cometido por bandas criminales, debido a que encontraron una rosa junto a su cadáver.

El asesinato ocurrió durante la noche del pasado jueves en la calle Las Retamas, en la Asociación Buenos Aires de San Juan de Miraflores, Perú.

La víctima quedó identificada como Valeria Andreina Suárez, cuyo cuerpo se localizó tendido sobre el pavimento, con varios impactos de bala y una rosa colocada cuidadosamente a su lado. Este último detalle sería considerado por las autoridades como una posible “firma” de sus atacantes.

Dos hombres le dispararon a la venezolana 25 veces

Según testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y dispararon contra ella sin mediar palabra. La joven recibió cerca de 25 impactos de bala.

Tras cometer el crimen, los perpetradores huyeron a toda velocidad con dirección a la curva de Cocharcas, detalló Panamericana.

Los vecinos solo alcanzaron a escuchar los disparos y ver cómo los agresores se alejaban del sitio, entre las calles oscuras y sin vigilancia del sector.

Horas después, familiares y allegados de Valeria llegaron hasta el lugar, visiblemente consternados.

Ante lo ocurrido, prefirieron no brindar declaraciones a la prensa, mientras los peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional acordonaban la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Posible ajuste de cuentas

Las autoridades no descartan un ajuste de cuentas vinculado con bandas criminales, debido a la forma en la que se ejecutó el ataque y la presencia de la flor junto al cuerpo.

Los vecinos del lugar exigieron mayor presencia policial y denunciaron que la zona se ha convertido en un punto recurrente de robos y actos violentos.

