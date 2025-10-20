Evacúan vuelo con 200 pasajeros por alerta de bomba: un hombre detenido

Suscríbete a nuestros canales

Un reporte de emergencia causó alarma entre autoridades y usuarios de un aeropuerto, luego de que un pasajero reportara la presencia de una bomba.

El incidente se registró durante la mañana de este lunes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile.

Al parecer, un pasajero realizó un aviso sobre un aparente artefacto explosivo, durante el embarque de un vuelo con destino a Puerto Montt, en la región de Los Lagos, y posteriormente a Balmaceda, en la región de Aysén.

Pasajero detenido tras alerta de bomba

A través de su cuenta de X, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se activaron los “protocolos de emergencia”, y que “los pasajeros fueron desembarcados mientras se desarrolla el procedimiento”.

Asimismo, el organismo detalló que el vuelo afectado corresponde al LA079 de la aerolínea Latam, cuya salida estaba programada para las 7:00 de la mañana, con más de 200 pasajeros a bordo.

Según información de la policía local, el pasajero que emitió́ la alerta es un hombre de 58 años de edad y de nacionalidad uruguaya. El mismo se encuentra detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

La aeronave evacuada es un modelo Airbus A321, la misma fue aislada en la loza del aeropuerto, a la espera de la inspección del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. En paralelo, también trabajan en el lugar equipos de la DGAC y la PDI.

Pese al incidente, el terminal aéreo opera con normalidad, sin suspensión de vuelos ni retrasos significativos en las operaciones diarias, informó Meganoticias.

Incidentes anteriores en el Aeropuerto de Santiago de Chile

El pasado mes de junio se registró un hecho similar en el Aeropuerto de Santiago de Chile, luego de que un pasajero informara sobre una posible bomba en un vuelo con destino hacia Antofagasta.

Pocos días antes de este incidente, se registró otra alerta por artefacto explosivo, en un viaje con la rita Santiago-Calama.

Las autoridades se mantienen activas para detectar cualquier acto que pudiera poner en riesgo a los pasajeros.

