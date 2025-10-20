Rastreaba a sus víctimas con un dron: así capturaron a delincuente venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de nacionalidad venezolana resultó detenido por su presunta participación en el delito de extorsión. Autoridades descubrieron que utilizaba un dron para vigilar y perseguir a sus víctimas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron al sujeto, acusado de integrar una organización delictiva que se dedicaba a extorsionar a comerciantes y empresarios en los distritos del sur de la ciudad de Lima.

El detenido quedó identificado como Jesús David Gonzales, de 37 años de edad, quien fue sorprendido mientras dormía en su vivienda, en el asentamiento humano Villa Solidaridad, en San Juan de Miraflores.

Seguían a sus víctimas con un dron

Según las investigaciones preliminares del caso, Gonzales realizaba funciones de seguimiento y planificación de ataques extorsivos dentro de una organización dedicada al cobro de cupos en zonas comerciales de Lima Sur y Villa El Salvador.

El coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, informó que al venezolano se le incautó un dron. Aseguró que el dispositivo era utilizado para "monitorear los movimientos y traslados de sus objetivos".

Asimismo, en el domicilio se encontraron armas de fuego las cuales, de acuerdo con la confesión del detenido, aseguró que se las entregaron "los de la banda" para que las guardara.

El venezolano no reveló la identidad de sus cómplices

Sin embargo, el hombre no precisó la identidad de sus supuestos colaboradores, publicó Panamericana.

La Policía advirtió que este tipo de tecnología se ha convertido en una herramienta cada vez más frecuente entre bandas que operan en la capital.

Durante la intervención también fue retenida la expareja del detenido, Elsi Gonzales Castillo, quien afirmó que se encontraba en la vivienda solo para buscar a su mascota enferma y negó ser residente en el inmueble.

Durante el registro de la casa, la policía local halló dos pistolas, un revólver, 19 municiones, siete celulares, droga y un dron, presuntamente usado para seguir los movimientos de posibles víctimas de extorsión.

El Ministerio Público abrió investigación contra el detenido por los presuntos delitos de peligro común, tráfico ilícito de drogas y extorsión.

Cae otro delincuente con un dron y armamento

Por otra parte, las autoridades capturaron en El Agustino a un segundo hombre, quien también poseía un arsenal y un dron entre sus pertenencias. Al parecer, se trata de otro delincuente dedicado a la extorsión.

El sujeto quedó identificado como Marco Felipe Arevalo Tupiño. Al implicado se le incautó un arma de fuego, una réplica de arma de fuego, municiones y un dron.

Durante su captura, el sujeto aseguró que compraba las armas en ventas de segunda mano conocidas como "cachina", supuestamente para usarlas como adorno en su vivienda.

Otro hombre, presunto cómplice del delito, huyó del sitio.

