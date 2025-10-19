Tránsito

En video: autobús de transporte público se estrella contra portón en Guatire

Se reportan varios heridos

Por Genesis Carrillo
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 05:01 pm
En video: autobús de transporte público se estrella contra portón en Guatire
En horas de la tardes de este domingo, se registró un accidente de tránsito en el sector Las Barrancas de Guatire, estado Miranda. 
 
De acuerdo con reportes en redes sociales, un autobús de transporte público se estrelló contra un portón. 
 
Se desconoce lo que causó este accidente, que dejó varios heridos, se espera reporte oficial para confirmar la cifra de lesionados.
 

Otro accidente

El pasado viernes 17 de octubre, se registró otros accidente de tránsito entre una unidad de transporte público y un vehículo. 
 
El hecho, que ocurrió en la Avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, dejo dos heridos y un muerto. 
 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Panamá
Venezuela
EEUU
bienestar
Estados Unidos
Domingo 19 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América