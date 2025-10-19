En video: autobús de transporte público se estrella contra portón en Guatire

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la tardes de este domingo, se registró un accidente de tránsito en el sector Las Barrancas de Guatire, estado Miranda.

De acuerdo con reportes en redes sociales, un autobús de transporte público se estrelló contra un portón.

Se desconoce lo que causó este accidente, que dejó varios heridos, se espera reporte oficial para confirmar la cifra de lesionados.

Otro accidente

El pasado viernes 17 de octubre, se registró otros accidente de tránsito entre una unidad de transporte público y un vehículo.

El hecho, que ocurrió en la Avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, dejo dos heridos y un muerto.