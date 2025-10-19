¡Violento ataque! Policías sufren lesiones graves tras detener a un agresor: esto ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del pasado sábado 18 de octubre, se transformó en un escenario de extrema violencia en la localidad de Villa Corina de la ciudad de Córdoba.

Un hombre de 43 años fue detenido después de, presuntamente, agredir a su madre de 78 años y a dos oficiales de policía que acudieron al domicilio tras una denuncia por violencia familiar, informó Cadena 3.

La intervención policial y el brutal ataque

La alarma se encendió en la calle Federico Rauch al 2000, donde efectivos policiales llegaron alertados por un presunto caso de violencia de género.

Apenas arribaron a la vivienda para contener la situación, el agresor reaccionó de forma inesperada y violenta, arrojando un balde con agua caliente directamente sobre los uniformados.

El ataque con el líquido hirviente provocó serias quemaduras en los agentes. Uno de ellos sufrió lesiones en los antebrazos y el brazo, mientras que su compañero resultó con quemaduras en el rostro y una posible afección ocular, debiendo ser derivado a un oftalmólogo.

Ambos recibieron atención especializada en el Instituto del Quemado. Tras el asalto, los policías lograron arrestar al hombre mediante el uso de un agente químico y lo trasladaron a sede policial.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la víctima?

La mujer, de 78 años, también fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Italiano. El diagnóstico médico arrojó escoriaciones en la espalda y en el ojo izquierdo, producto de la presunta agresión de su hijo.

La Fiscalía de turno continúa con las investigaciones para esclarecer la totalidad de las circunstancias del suceso. El detenido se encuentra en orden de la justicia.

