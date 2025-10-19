¡Con los ganchos puestos! Así capturan a un homicida solicitado en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre solicitado por homicidio, fue capturado en Caracas por los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A través de su cuenta en Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó sobre la captura y reveló detalles sobre los antecedentes del sujeto.

¡Con los ganchos puestos!

De acuerdo con la información proporcionada por Rico, los efectivos del Cicpc, "han intensificado los dispositivos de seguridad en puntos estratégicos del país".

Gracias a estos dispositivos de seguridad, los funcionarios adscritos a la Delegación Municipal El Valle, lograron la captura del sujeto identificado como Leandro Valentín Mencías Manzano de 46 años.

La aprehensión se resgistró específicamente en la avenida intercomunal de Coche, en la parroquia Coche del municipio Libertador en Caracas.

Historial criminal

En este sentido, el director del Cicpc señaló que los efectivos verificaron a Mencías en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

Lo que mostró su solicitud por el Juzgado 25º en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (ACM) por el delito de homicidio en grado de complicidad correspectiva.

Adicionalmente, Rico destacó que Mencías tenía un arma de fuego tipo revólver calibre 38mm al momento de su captura. Finalmente, aseguró que el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía 20º del Ministerio Público del AMC en materia de delitos comunes, para el debido proceso penal.

