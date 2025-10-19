Pecado en casa parroquial: encuentran a sacerdote con la prometida de un feligrés

Suscríbete a nuestros canales

Un escándalo sacude la diócesis de Nova Maringá, en Brasil, luego de la difusión de un video que captura al padre Luciano Braga Simplício, sacerdote de la parroquia Nossa Senhora Aparecida, en circunstancias comprometedoras dentro de la casa parroquial.

El material audiovisual, difundido en redes sociales, muestra al clérigo junto a la prometida de un feligrés.

El incidente pone en entredicho el cumplimiento del voto de celibato, una obligación fundamental para los clérigos de rito latino.

Las imágenes, grabadas el pasado lunes 13 de octubre, recogen el momento en que el prometido de la mujer derriba las puertas de la habitación y del baño de la casa parroquial, ante la negativa del cura en abrir. La joven aparece visiblemente afectada y llorando bajo el lavabo.

En contraste con lo capturado en el video, se divulgó una grabación de audio atribuida a Braga Simplício, donde él niega cualquier relación íntima con la joven, alegando simplemente que le solicitó permiso para utilizar la habitación y tomar una ducha.

Hasta el momento, el sacerdote no ha emitido una declaración oficial a los medios sobre los hechos.

El Celibato y el Derecho Canónico

Ante esta situación, la Diócesis de Diamantino (MT), jurisdicción a la que pertenece Braga Simplício, reaccionó de inmediato al escándalo, confirmando que abrió una investigación interna el martes 14 de octubre para evaluar la conducta del sacerdote.

La Iglesia Católica aborda los casos de violación al celibato bajo las directrices del Código de Derecho Canónico de 1983. Este documento, promulgado por el Papa Juan Pablo II, prohíbe a los sacerdotes mantener vínculos románticos o sexuales.

La infracción de este compromiso constituye una falta grave que afecta directamente la credibilidad del clero y el testimonio eclesial ante la sociedad.

Por lo que el Derecho Canónico prevé un amplio espectro de sanciones proporcionales a la gravedad de la falta, que pueden variar desde una amonestación formal hasta la suspensión del ejercicio del ministerio, lo que implica la prohibición de realizar funciones clericales.

