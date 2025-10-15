En video: así colapsó una vivienda en la Cota 905 este 15 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles 15 de octubre, parte de una vivienda colapsó en la Cota 905, en Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Colapsa vivienda en la Cota 905

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, colapsó la habitación de una vivienda de construcción tipo rancho en el sector Los Laureles, barrio La Quinta, en la parte alta de la Cota 905, parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador en Caracas.

Asimismo, indica que efectivos del CBC dictaron las medidas preventivas del caso tras desalojar a 2 adultos y 3 menores de edad de la vivienda.

Afortunadamente, del siniestro no se registraron personas fallecidas ni lesionadas.

Causas del colapso

En este sentido, Palacios señaló que el colapsó que se registró este miércoles en esa vivienda fue producto de una filtración por las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad capital.

Agregó el comandante general del CBC que aunque no se registraron fallecidos ni lesionados, "fue necesario" activar el Inspector de Riesgos Especiales del cuerpo bomberil.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube