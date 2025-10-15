Joven venezolana murió mientras manipulaba su celular: eso se sabe sobre el trágico incidente

Suscríbete a nuestros canales

Una adolescente venezolana murió de manera trágica mientras utilizaba su celular, el cual estaba conectado a un cargador.

La joven, de 16 años de edad, fue localizada sin vida en su vivienda, ubicada en el sector I, grupo 23, en Villa El Salvador, en Perú.

Aparentemente, la menor de edad habría sufrido una descarga eléctrica mientras cargaba su celular.

Según la información preliminar del caso, la joven venezolana fue hallada por su padre, un hombre venezolano, dentro de su habitación.

Tenía su celular junto a ella

A pocos centímetros de su cuerpo se encontró el teléfono móvil completamente quemado, pista que refuerza la hipótesis de que el celular habría explotado o provocado una descarga eléctrica mientras estaba enchufado.

“La encontramos con el celular al costado, todo quemado. Creemos que se quedó dormida mientras cargaba el teléfono”, relataron los vecinos a las cámaras de Buenos Días Perú.

La Fiscalía llegó al lugar varias horas después del hallazgo, a pesar de que su sede se encuentra a solo dos cuadras de la vivienda, lo que desató la indignación de los familiares y residentes de la zona, publicó Panamericana.

“No es justo. La fiscalía está al costado y hemos tenido que rogar para que vengan. Las madres lloraban pidiendo ayuda”, expresó una vecina de la localidad al medio local.

La venezolana colectaba fondos para ayudar a un compañero

De acuerdo con la información preliminar, del incidente, la estudiante del quinto año de secundaria, en el colegio Perú-Estados Unidos, coordinaba una colecta solidaria para uno de sus compañeros de clases, cuya vivienda resultó afectada por el reciente incendio en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Vecinos del inmueble relataron que la joven habría sufrido la descarga al tocar el celular enchufado. “Ha estado manipulando el celular con el cargador conectado y ha salido una descarga. Es lo único que sabemos. Ella estaba en quinto de secundaria del colegio Perú-Estados Unidos, acá en Micaela Bastidas. Son venezolanos y alquilaban acá”, contó una vecina al medio RPP.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, efectivos de la Policía Nacional del Perú y el fiscal de turno, quien autorizó el levantamiento del cuerpo.

La familia de la menor evitó brindar declaraciones, mientras el caso quedó en investigación policial para determinar las circunstancias exactas del accidente.

