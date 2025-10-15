Tragedia en Valencia: mujer estrangula a su neonata y da esta insólita versión en el hospital

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron a Andreina Katerine López Peper de 35 años por su presunta responsabilidad en la muerte de su hija neonata en un hecho ocurrido en el municipio Valencia.

La detención se realizó en el Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas, luego de que la mujer acudiera con la recién nacida sin vida y ofreciera una versión de los hechos que fue rápidamente desvirtuada por las autoridades.

Investigación policial y protección familiar

Mediante las investigaciones, las autoridades policiales determinaron que López Peper presentó dolores de parto en su vivienda y se aisló para dar a luz.

Según la información recabada, la motivación fue la supuesta negativa de la madre a hacerse cargo de la bebé, optando por estrangularla con una prenda de vestir. Posteriormente, intentó desvirtuar la investigación culpando falsamente al padre de la criatura.

En respuesta a la situación, y dado que la detenida convivía con sus hijas mayores, las autoridades han notificado a la Unidad de Protección del Niño, Niña y Adolescente (UPNNA).

Esta instancia procederá a evaluar el entorno familiar y garantizar las medidas de protección necesarias para el resto de los menores, priorizando su bienestar psicológico y físico tras el trágico suceso.

Andreina Katerine López Peper quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para el debido proceso judicial por el presunto infanticidio.







