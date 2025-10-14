Hurtan equipos en colegio de Caracas: así cayeron los delincuentes

Suscríbete a nuestros canales

Un procedimiento de investigación eficiente por parte de comisiones de la Delegación Municipal Simón Rodríguez culminó con la detención de dos individuos presuntamente responsables del hurto de equipos en una unidad educativa de la parroquia El Recreo, en Caracas.

La acción policial permitió la recuperación de parte de los bienes sustraídos, los cuales afectaban directamente el funcionamiento del plantel.

Los detenidos fueron identificados como Jermain Jackson Montesino Montesino de 30 años y Javier Eduardo Parejo Vaamondez de 24 años.

La investigación técnica y científica condujo a los funcionarios hasta los presuntos perpetradores del delito.

Detalles del hurto y el perfil de los aprehendidos

El proceso de investigación determinó que la pareja de delincuentes ingresó al plantel educativo en horas de la mañana.

Mediante destrezas, lograron sustraer diversos equipos esenciales, perjudicando las actividades académicas y el normal funcionamiento de la casa de estudio, con el consiguiente impacto negativo en los estudiantes.

La detención de ambos sujetos se concretó en el sector de Pinto Salinas, también en la parroquia El Recreo del municipio Libertador.

En el lugar, las autoridades lograron recuperar parte de lo sustraído.

Adicionalmente, tras ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se constató que Javier Eduardo Parejo Vaamondez posee registros policiales por delitos previos que incluyen violencia física, resistencia a la autoridad y lesiones personales.

Ambos detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para el inicio de los procedimientos judiciales correspondientes.

