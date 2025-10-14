Pareja robaba servicios de telecomunicaciones a Corpoelec: así operaban en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja quedó detenida por oferta engañosa de servicios de internet en el municipio Libertador de Caracas.

A través de sus redes sociales, el director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, compartió los detalles.

Pareja detenida por oferta engañosa en Caracas

Rico precisó que agentes de la División de Investigaciones de Hurto lograron la detención de Roberto Carlos Bermúdez Pérez (56) y Alexa Rebeca Fonseca Miranda (27).

De acuerdo con el reporte, el arresto lo ejecutaron en el sector de Carapita, parroquia Antímano.

La pareja enfrenta cargos por los delitos de oferta engañosa en perjuicio de sus víctimas y uso ilegal de las telecomunicaciones, por cuanto operaban un servicio de internet sin la debida permisología.

Los detenidos se dedicaban a la prestación y comercialización del servicio de internet a través de medios alámbricos (fibra óptica) e inalámbricos (antenas de radioenlaces), operando sin la habilitación o licencia requerida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

¿Cómo era el modus operandi?

En tal sentido, las investigaciones de campo determinaron que usurpaban el espectro radioeléctrico.

Adicionalmente, se constató que los aprehendidos estaban haciendo uso de las Vías Generales de Telecomunicaciones Aéreas (VGT) pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) sin contar con la permisología correspondiente, todo esto con la finalidad de obtener un beneficio económico en detrimento del Estado venezolano, al explotar ilegalmente infraestructura y recursos reservados.



Durante el procedimiento, se colectaron varios dispositivos tecnológicos empleados para la distribución ilícita del servicio.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 23.ª del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en materia de Delitos Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

