Graban y detienen a un hombre que intentaba violar a mascota comunitaria

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron la aprehensión de un hombre que intentó abusar sexualmente de una perrita comunitaria.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el hecho se registró en el municipio San Fernando, del estado Apure.

¿Qué pasó y cómo los descubieron?

El lamentable hecho fue captado por cámaras de seguridad y difundido en las redes sociales.

Ante ello, cuerpos de seguridad se abocaron a la búsqueda del hombre que fue identificado y ubicado para privarlo de libertad.

Según se pudo conocer, quedó puesto a disposición del Ministerio Público en Apure y enfrenta cargos por actos de zoofilia en la vía pública.

En agosto de 2025, el Ministerio Público de Venezuela anunció severas sanciones que incluyen penas de cárcel y multas económicas para quienes cometan actos de maltrato.

En un video difundido a través de la cuenta de Instagram del Ministerio Público, Saab detalló que los delitos de maltrato animal abarcan una amplia gama de acciones.

Entre ellas se encuentran la privación de elementos vitales como la luz, el aire, la sombra, los alimentos, la posibilidad de movimiento, el abrigo y la higiene.

Para estas faltas, se establecerá una pena de prisión de dos a cinco años, acompañada de multas que oscilan entre las 1.000 y 2.000 Unidades Tributarias (UT).

También se explicó que si el delito de maltrato animal es grabado y difundido, se aplicará una pena de prisión adicional de tres a seis años, junto con multas que irán de 600 a 1.000 UT.

Esto incluye la utilización de cualquier tipo de arma para causar sufrimiento, agonía, mutilaciones, estrés, dolor o lesiones corporales; la pérdida o inutilización de un sentido; y cualquier acción que atente contra la salud del animal, como la utilización de drogas o sustancias químicas con efectos negativos.

