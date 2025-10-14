La asesinaron con un martillo: hallan cadáver de madre venezolana dentro de su vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer venezolana, de 30 años de edad, fue brutalmente asesinada en el interior del domicilio donde residía. Su expareja, un hombre de nacionalidad chilena, permanece bajo custodia como sospechoso del crimen.

La víctima quedó identificada como Rosannys Calle, quien era madre de dos niños. De acuerdo con el reporte de El Morro de Arica, el crimen ocurrió durante la noche del pasado sábado.

Su cadáver se localizó en una habitación de la vivienda donde residía, en calle Salvo de Arica, norte de Chile.

Homicida la atacó con un martillo

Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) Arica, en coordinación con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Arica, investigan el homicidio.

Las investigaciones iniciales revelaron que el presunto homicida la atacó con un martillo y que Rosannys recibió diversos golpes en la cabeza, lo que produjo su muerte en el lugar.

Hasta el sitio del suceso se trasladó un equipo de la fiscalía ECOH, a cargo del fiscal Rodrigo González, quien dispuso que la investigación quedara en manos del personal de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Sobre el violento asesinato, la tesis que más cobra fuerza es la del “feminicidio”. Trascendió que la expareja de la madre venezolana, un hombre de nacionalidad chilena, permanece bajo custodia en prisión.

La venezolana vivía con un hombre peruano

De acuerdo con versiones de sus allegados, Calle había sido víctima de amenazas por parte de una mujer, quien supuestamente tenía un vínculo sentimentalmente con el detenido.

Actualmente, personal especializado realiza las investigaciones pertinentes para establecer la dinámica de los hechos, así como también a él o los responsables del violento crimen.

El subprefecto Julio Ceballo, jefe de la BH de la PDI Arica, señaló que la mujer vivía en esa casa desde principios de este mes, en compañía de un hombre de nacionalidad peruana.

