Sacerdote en Cojedes toma de rehenes a una familia: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este 12 de octubre, vecinos de la parroquia Manuel Manrique del municipio San Carlos, en el estado Cojedes, vivieron horas de angustia luego de que un exsacerdote de esa comunidad fue aprehendido tras mantener como rehenes a una joven y a su familia en su vivienda.

Presuntos motivos pasionales

Según lo informado por el medio Cojedes es Noticia, el cura identificado como Jesús Ramírez, irrumpió en la vivienda de la familia, y portando un arma de fuego, amenazó a los presentes. El motivo de su accionar sería pasional, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Gracias a los gritos y llamados de auxilio de la familia, los vecinos notificaron a los cuerpos de seguridad quienes rápidamente se apersonaron al lugar para controlar la situación.

Sin víctimas que lamentar

Luego de varias horas de mediación entre los efectivos policiales y el secuestrador, lograron persuadirlo para que se entregara y no lastimara a las víctimas.

"Del sujeto se supo, que había sido enviado a Roma a principios de año para continuar estudios teológicos, luego de haber ejercido como sacerdote en la misma parroquia", detalló Cojedes es Noticia.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos del hecho y determinar los cargos que se le imputarán. La comunidad se encuentra consternada ante lo sucedido, especialmente por tratarse de una figura que anteriormente ocupó un rol espiritual en la zona.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube