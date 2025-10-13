Las crueles torturas que sufrió una niña por parte de dos hermanas: así logró escapar

Suscríbete a nuestros canales

Dos hermanas de origen hispano resultaron detenidas y enfrentan cargos por las crueles torturas a las que habrían sometido a una jovencita, de apenas 12 años de edad.

Las acusadas, Brenda y Tania García, residentes del condado de Montgomery, Texas, están acusadas de abuso físico y psicológico contra la menor de edad.

Documentos judiciales revelaron que la víctima fue golpeada, atada y estrangulada durante meses antes de que pudiera escapar de sus captoras, el pasado 30 de septiembre.

Torturaron a la niña en su vivienda

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, el abuso comenzó en marzo de este año, cuando la niña fue llevada a vivir a la casa de Brenda García, donde también residía su hermana Tania.

Los detectives informaron que la menor fue golpeada con cinturones, cuerdas y palos, además de ser atada, cortada con tijeras. También fue estrangulada.

Todo ocurrió dentro de una vivienda ubicada en Goodman Road.

Los documentos judiciales, citados por ABC13, detallaron que Brenda estranguló a la niña hasta dejarla sin aire, con un cinturón. Al mismo tiempo, le gritaba que “simplemente muriera”.

Sin que las involucradas lo esperaran, la menor de edad se liberó de sus ataduras y escapó de la vivienda. Durante su fuga, oficiales la encontraron con una herida infectada en la cabeza y lesiones en todo el cuerpo.

Ahora, las dos mujeres enfrentan cargos graves y se les impuso una fianza de 200 mil dólares a cada una. Además de los cargos por agresión y secuestro, Brenda García enfrenta un cargo adicional de grabación visual invasiva, por presuntamente tomar fotos de la niña desnuda.

La niña huía de su tío acusado de abuso sexual

Los investigadores informaron que la madre biológica de la víctima vive fuera del país, por esta razón, la menor había estado bajo el cuidado de un tío en Houston. Sin embargo, la niña acusó al hombre por abuso sexual.

Según el testimonio de la víctima, buscó ayuda de Brenda García, amiga del entorno familiar, pero terminó en un nuevo ciclo de violencia.

El Departamento de Servicios de Protección Infantil (CPS) había intentado ubicar a la menor, pero Brenda mintió a las autoridades y dijo que la niña había regresado a Honduras con su madre.

Durante su entrevista con las autoridades, Brenda negó todas las acusaciones, alegó que la jovencita “inventó” los hechos.

La oficina del fiscal del condado confirmó que la investigación continúa y que no se descartan más arrestos.

Mientras tanto, ABC informó que el tío de la menor también está bajo investigación, aunque no se han presentado cargos formales en su contra.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube