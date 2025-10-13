Envenenamiento masivo de mascotas en Lara: ¿cómo actuará la Fiscalía en este caso?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el Fiscal General de la República, informó sobre un caso de envenenamiento masivo de mascotas en el estado Lara.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab, difundió los detalles del caso y cuales son las acciones a emprender por parte de la Fiscalía.

Envenenan mascotas en Lara

De acuerdo con la información proporcionada, el Ministerio Público del estado Lara, designó a la Fiscalía 23 en Materia de Defensa Ambiental para atende el caso.

En este sentido, explica que la Fiscalía 23 se encargará de investigar y sancionar los hechos que ocurrieron en la urbanización Patarata II, en la avenida Andrés Eloy Blanco.

Agrega que en lugar antes mencionado, hallaron a varias mascotas comunitarias envenenadas, lo que ocasionó "un grave daño al medio ambiente".

Maltrato animal en Venezuela

Este año, el fiscal Saab anunció que el maltrato animal en el país será castigado con diferentes medidas que van desde multas hasta 6 años de prisión.

En el marco de la legislación sobre el maltrato animal, Saab detalló que privar a un animal de condiciones básicas como luz, aire, alimento o higiene puede resultar en sanciones severas. Estas incluyen multas de entre 1.000 y 2.000 Unidades Tributarias (UT) y penas de prisión de dos a cinco años.

Si el acto de maltrato es grabado y difundido, se aplicarán sanciones adicionales: una pena de cárcel que oscila entre tres y seis años, y una multa extra de 600 a 1.000 UT.

