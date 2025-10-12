Libre por falta de testigos: la acusan por fatal crimen dentro de un hospital

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer sospechosa de la paliza que terminó con la vida de otra ciudadana dentro de un hospital, fue liberada luego de que las autoridades decidieran no presentar cargos, debido a la falta de pruebas.

La víctima, Cynthia Vann fue violentamente agredida por la acusada, dentro de su habitación del Hospital Lincoln en El Bronx (Nueva York).

La presunta agresora se encontraba bajo custodia de la policía del centro de salud, pero fue liberada después de que la fiscalía informara que no se levantarían cargos sin pruebas adicionales.

De acuerdo con la publicación de el Diario NY, el Departamento de Policía de Nueva York reclasificó la muerte de Van como homicidio, tras revelar que una persona no identificada la golpeó repetidamente en la cabeza, el 10 de septiembre.

Nadie presenció la agresión contra Vann

Sin embargo, antes de que la persona lograra escapar, la Policía del Hospital Lincoln realizó su propia investigación y arrestó a la sospechosa, quien fue remitida a la Fiscalía del Distrito de El Bronx.

La fiscalía se negó a presentar cargos, debido a que Vann estaba demasiado enferma para ser interrogada y nadie presenció la agresión, dijo una fuente policial al medio Daily News.

La sospechosa fue liberada y actualmente se encuentra prófuga.

“El caso fue aplazado el 12 de septiembre para su procesamiento en espera de una mayor investigación y la presentación de pruebas”, declaró la fiscal de El Bronx, Darcel Clark.

“Tras el fallecimiento de la víctima y cuando su muerte fue declarada homicidio, comenzamos a investigar el caso como tal”, agregó el funcionario.

La sospechosa tenía dos antecedentes de ataques a personal sanitario.

El comunicado policial indicó que el ataque no se reportó ante el Departamento de Policía de Nueva York hasta 10 días después del hecho, el 20 de septiembre.

Familiares esperan respuestas de las autoridades

Vann falleció el 27 de septiembre por complicaciones de un traumatismo craneoencefálico por objeto contundente, concluyó la Oficina Forense de la ciudad (OCME).

La familia de Vann afirmó estar devastada por el giro que dio el caso. “Esperábamos que recibiera tratamiento y que saliera bien”, dijo su hija Taneisha Vann, de 34 años.

“Simplemente fallaron. Estamos muy disgustados por toda la situación”, manifestó.

De acuerdo con el testimonio, su madre le dijo al personal que “su compañera de habitación la golpeó en la cabeza”. Sin embargo, la sospechosa negó la acusación y la trasladaron a otra habitación.

El 19 de septiembre se reunió con Lewis Marshall, director médico del Lincoln. Que el doctor anotó sus preguntas y prometió responder, pero no lo ha hecho.

Tras la muerte el 27 de septiembre, un detective le informó a Taneisha que estaría en proceso una orden de arresto contra la sospechosa, aún no identificada por las autoridades.

