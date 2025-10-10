¡En video! Violento ataque de un chofer contra el colector: Fiscalía le imputará estos delitos

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la república, Tarek William Saab, anunció este miércoles la detención de un hombre conductor de una unidad de transporte por agredir a un colector.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab informó que también se detuvo a un segundo sujeto que grabó la agresión sin hacer nada al respecto.

Imputación de cargos

De acuerdo con la información proporcionada por el MP, el conductor quedó identificado como Elvis Hernández, mientras que el sujeto que grabó la agresión como Jhonny Contreras.

Asimismo, indica que a Hernández, que ya lo detuvieron las autoridades, será imputado por el MP del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de lesiones personales y por resistencia a la autoridad.

Mientras que Contreras será imputado por el cargo de apología del delito, tras grabar las agresiones cometidas por Hernández contra la víctima.

Violento ataque

A través de las redes sociales se hizo viral el violento ataque de un conductor de autobús contra un colector, a quien acusó de robarle dinero del día anterior.

Antes de que el conductor, identificado por el MP como Hernández, confrontara a la víctima, acordó con quien fuera Contreras para grabar la confrontación.

Al ingresar al autobús, Hernández se quita la camisa, ubica sus pertenencias en uno de los asientos y cierra las puertas de la unidad de transporte, luego procede a interrogar al colector sobre el dinero que ingresó durante la jornada del día anterior.

Mientras Hernández golpea al colector, se escucha que le pregunta "¿Me estás robando?", a lo que el colector le dice "No Elvis, yo no te estoy robando Elvis... Yo no te estoy robando chamo", repetía el colector.

Luego se ve como el conductor abre nuevamente las puertas del autobús y le advierte al colector que se baje del mismo o será peor.

Al final del video, Hernández le pide a Contreras que siga grabando y muestra la sangre que perdió la víctima de su agresión y asegura que "eso es lo que le pasa a los colectores ladrones, que piensan que uno tiene dos días trabajando".

