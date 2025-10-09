Por no decir "gracias": violenta discusión en una tienda termina en tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer fue asesinada a tiros afuera de una popular tienda de mascotas, tras una acalorada discusión con una joven, presuntamente motivada por la falta de modales de la agresora. Al parecer, la mujer la confrontó luego de que esta no le dijera “gracias”, después de que ella le sostuviera la puerta de salida.

La víctima quedó identificada como Cecilia Simpson, de 41 años, quien estaba de compras con su hija en el PetSmart del vecindario Oak Cliff de Dallas, en Texas (EEUU).

Mientras que la presunta agresora responde al nombre de Keona Zachyua Hampton, una joven de 22 años.

Se fueron a los golpes por un "gracias"

En su defensa, la sospechosa dijo a la policía que “sólo intentaba alejar a Simpson de ella”, según una declaración jurada publicada por Fox5.

Zachyua Hampton quedó bajo custodia en la cárcel del condado de Dallas, y está acusada de asesinato, en espera de la decisión del juez sobre la libertad bajo fianza.

La discusión fatal ocurrió este martes por la tarde, cuando Simpson y su hija de 20 años salían de Five Below, justo dentro del centro comercial PetSmart.

En ese momento, la mujer sostuvo la puerta abierta para que Zachyua Hampton saliera; sin embargo, la joven pasó sin agradecer el gesto de Simpson.

Fue entonces cuando la madre regañó a Hampton por su mala educación y se generó una discusión. La mujer y su hija regresaron a su auto y condujeron una corta distancia, hasta que notaron que, al parecer, Hampton las seguía.

Fue entonces cuando Simpson entró apresurada a la tienda y dijo a un empleado que la joven la perseguía.

Segundos después, Hampton irrumpió en la tienda y discutió con la hija de Simpson; la acusada salió de la tienda nuevamente y regresó al paso de unos minutos.

Los empleados les dijeron a Simpson y Hampton que se fueran, pero la sospechosa las siguió.

Hampton arrojó una botella contra el auto de Simpson y esto avivó la disputa entre las dos involucradas.

Simpson salió del auto y se abalanzó sobre Hampton. Su hija de Simpson afirmó que la mujer golpeó a Hampton varias veces, mientras le gritaba que la dejara en paz.

Poco antes de que la hija de Simpson interviniera para separarlas, Hampton sacó una pistola y disparó tres veces contra la víctima, quien quedó tendida en el suelo.

La madre felleció en el lugar tras el tiroteo

Una enfermera de la sala de emergencias, quien presenció lo ocurrido, practicó los primeros auxilios a la mujer herida; mientras que Hampton huyó de la escena.

Simpson fue trasladada por los bomberos hasta el Hospital Central Metodista, donde fue declarada muerta.

La policía de Dallas inició una investigación y recuperó imágenes de vigilancia las cuales mostraron el momento cuando la tiradora huyó de la escena del crimen en un Ford Five Hundred negro.

Los datos del vehículo permitieron localizar a Hampton, quien estaba en el balcón del apartamento con la misma ropa que llevaba cuando cometió el crimen.

Los oficiales detuvieron el Ford Five Hundred negro y acompañaron a Hampton a la sede de la policía de Dallas para una entrevista.

Durante el interrogatorio, Hampton renunció a sus derechos y admitió haber discutido con Simpson. Admitió que la siguió dos veces hasta que se generó la disputa.

Además, confesó que arrojó una botella contra el auto de Simpson cuando intentaban alejarse. Sin embargo, dijo que solo disparó su arma en defensa, cuando trataba de “alejar a la mujer”.

Hampton permanece tras las rejas, mientras un juez determina los detalles de su fianza.

