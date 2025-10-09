Reto viral de TikTok deja tres heridos en liceo de Táchira: estudiante los atacó con un cuchillo

Suscríbete a nuestros canales

Un insólito incidente relacionado con un reto viral de la plataforma TikTok terminó con tres heridos en una escuela del estado Táchira.

Este miércoles, 8 de octubre, las autoridades de la Unidad Educativa Virgen del Valle, ubicada en el municipio Cárdenas, informaron un estudiante hirió con un cuchillo a tres personas dentro de la institución, para cumplir con el desafío que conoció por medio de la popular aplicación.

De acuerdo con un comunicado de la institución, el personal encargado indicó que los hechos pudieron ser ocasionados por “el uso excesivo y no supervisado de dispositivos móviles y redes sociales”, en el contexto de los denominados retos virales.

La directiva añadió que este tipo de actividades “representan un serio riesgo para la seguridad y el bienestar de nuestros niños y adolescentes”.

Adolescente hirió a tres personas al cumplir reto de TikTok

Se pudo conocer que los heridos son una trabajadora del cafetín, su hija y un profesor. Según la publicación del medio digital Noticias de Barinas, los tres sufrieron lesiones ocasionadas por un estudiante de segundo año de Bachillerato.

El hecho ocurrió cerca de las 7:20 de la mañana, cuando los alumnos iniciaron su jornada de actividades.

Una representante informó que el joven quiso cumplir con un reto de TikTok, el cual consistía en herir a una persona mayor.

“El niño entra normal a la institución con su uniforme, se cambia en el baño, se coloca la capucha y sube hacia el área de la cantina para herir a la señora de la cantina”, contó la testigo.

“Están los niños en clases con el profesor Joaquín, la señora grita al ver al niño, el profesor sale y lo detiene, pero también fue herido en el brazo”, relató la madre de un alumno, en un audio difundido por el medio local Noticias Tachirenses.

Funcionarios policiales intervinieron

La escuela aseguró que se atendió la situación de manera inmediata, con el apoyo de los cuerpos policiales y Protección Civil.

Según el comunicado, se logró “controlar la situación de forma oportuna y garantizar la seguridad de todos los presentes”.

El adolescente fue retirado del plantel por los funcionarios policiales, quienes iniciaron las averiguaciones correspondientes en el caso.

El colegio hizo un llamado a los padres, madres y representantes a estar atentos y supervisar de manera activa y constante el uso que los adolescentes hacen de la tecnología y las plataformas digitales.

Las autoridades educativas aseguraron que colaborarán con los organismos competentes en el desarrollo de las investigaciones.

Autoridades alertan sobre los riesgos de relaizar retos virales

Debido a la amplia difusión de retos virales por medio de las redes sociales, las autoridades venezolanas han reiterado el llamado a proteger a la juventud del peligro que representan estas actividades.

En tal sentido, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, llama a las autoridades policiales a estar alerta ante estos desafíos, los cuales los cuales han causado daños y, en algunos casos, la muerte de menores de edad.

En este sentido, llamó a los organismos de seguridad a “ir a los colegios, saludar a la maestra, a la directora y a los niños y niñas, aunque sea uno solo”, para aumentar la vigilancia sobre las escuelas.

Su llamado se realizó a finales del año pasado, luego de que se registraran intoxicaciones masivas, derivadas de retos virales que los jóvenes conocieron en la red social TikTok.

“En nuestras escuelas y liceos se han puesto de moda videos virales, bajados por Tiktok, donde nuestros niños, lo más preciado que tenemos, ponen su vida en riesgo por una cosa llamada reto, son unos asesinos quienes promueven el uso de redes sociales para que los niños asuman esta actividad”, dijo Cabello.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube