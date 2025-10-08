La sentencia contra funcionario policial que asesinó a una joven venezolana: así ocurrió el violento crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario policial quedó sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su pareja, una mujer venezolana de 29 años de edad.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Osorno, Chile, dictó la sentencia contra el oficial de la policía chilena (Carabineros) Felipe Paredes, de 25 años.

Al oficial se le atribuyó el delito de “femicidio”, cometido en contra de su pareja, la caraqueña Diana Guaina, quien fue asesinada el 1 de enero de 2023 en la villa Mirasur, en Rahue Alto.

Dictan sentencia para el homicida frente a su familia

De acuerdo con el reporte de El Austral de Osorno, la lectura de sentencia se conoció este lunes y se realizó en presencia del sentenciado, quien ingresó minutos antes de las 11:30 de la mañana a la sala 2 del TOP. Paredes portaba el chaleco de imputado.

Al otro lado de la pared de vidrio estaban sus familiares, quienes escucharon atentamente lo expuesto por el juez Marcelo Reusse, en una audiencia que no duró más de cinco minutos.

El crimen contra la venezolana se registró durante madrugada del pasado 1 de enero del año 2023. De acuerdo con los reportes del crimen, Paredes llegó bajo los efectos del alcohol y las drogas al domicilio que compartía con Guaina.

Golpeó a la venezolana con una bombona de gas

La pareja sostuvo una acalorada discusión y, en medio del altercado, el entonces funcionario activo de la policía atacó a la joven y le causó lesiones en distintas partes del cuerpo. Todo ocurrió dentro de su vivienda en la calle Tapihue 2044.

Tras el hallazgo del cadáver de la mujer, los funcionarios observaron que presentaba cortes en la zona del tórax, lesiones por disparo de balines y el cercenamiento de su oreja derecha.

No conforme con todas esas lesiones y para asegurar su muerte, Paredes tomó un cilindro de gas de 15 kilos y se aprovechó de que su pareja estaba tendida en el suelo para golpearla en más de una ocasión en la cabeza. El ataque le causó la muerte por un traumatismo craneoencefálico.

Tras cometer el crimen, el acusado escapó hasta la casa de su padre, para luego abordar un vehículo para llegar a la Urgencia del Hospital Base San José de Osorno.

Finalmente, confesó su responsabilidad en el homicidio frente a funcionarios policiales.

