"Su sueño era regresar": hijas de venezolana asesinada en Florida revelan detalles del crimen

Un hombre resultó detenido durante el fin de semana por su vinculación con el homicidio de una mujer venezolana, en Florida.

Según el Departamento de Policía de Bradenton, el hecho se registró el 28 de septiembre a las 8:30 de la noche, cuando los oficiales respondieron a una llamada por accidente de tránsito en la cuadra 2100 de 8th Avenue E.

En el lugar, los oficiales encontraron a la víctima, quien quedó identificada como Thania Chiquinquira Fuenmayor, de 44 años de edad, quien estaba tendida en el suelo, afuera de su camioneta.

Posteriormente, indicaron que la venezolana presentaba extensas heridas causadas por un arma blanca.

Los funcionarios policiales y los servicios médicos de emergencia intentaron aplicarle los primeros auxilios, pero no pudieron salvar la vida de Fuenmayor.

Hallaron un cuchillo en la escena del crimen

Los detectives del Departamento de Policía y la Unidad de Investigación de Homicidios de Manatee iniciaron las investigaciones correspondientes y recuperaron múltiples artículos como evidencia, incluido un cuchillo.

Durante las averiguaciones, los agentes encargados identificaron a Francisco Ramos Moradel, de 69 años de edad, como principal sospechoso, informó WFLA.

Los detectives indicaron que Ramos Moradel vivía a unas dos cuadras de la escena del crimen y que él y Fuenmayor eran conocidos.

El Departamento de Policía de Bradenton, con la ayuda del Departamento de Policía de Tampa, arrestó a Ramos Moradel y lo acusó de asesinato en segundo grado.

El hombre permanece detenido en la cárcel del Condado Hillsborough, donde espera su extradición al condado de Manatee.

Hijas de la venezolana hablan sobre lo ocurrido

La hija de la venezolana informó a Telemundo que había hablado con su madre, apenas una hora antes de que se cometiera el violento crimen, el pasado fin de semana.

Desde Venezuela, la hija de Fuenmayor explicó que la madre venezolana estaba en Estados Unidos en busca de oportunidades laborales para poder apoyar a sus hijas y su madre, quienes se quedaron en su país de origen. “Su sueño era regresar y estar con nosotras”, dijo.

Thania Chiquinquirá había hablado con su hija cerca de las 7:00 de la noche; una hora más tarde, fue asesinada.

Cerca de la 1:00 de la madrugada, su hija menor, de 15 años de edad, recibió una llamada en la cual le informaron sobre el lamentable hecho.

Ambas esperan a que se haga justicia.

Segunda venezolana asesinada en menos de un mes

Otro violento crimen se registró en la ciudad de Tampa, Florida. Las presentaron ante un juez al presunto homicida de una madre venezolana y un hombre de 37 años.

De acuerdo con el reporte de Tampa Hoy, el suceso ocurrió durante la mañana del viernes pasado.

Jannet Barón, prima de la venezolana, reveló detalles sobre lo ocurrido por medio de un contacto con el medio local. Asimismo, exigió a las autoridades que se haga justicia por el crimen contra su pariente.

Barón informó que se enteró sobre el asesinato de Jessica Rivera, de 40 años, tras recibir una llamada por parte de su hermana, ambas vivían en la residencia del presunto agresor, quien está identificado como Louis Jules, de 59 años.

Al parecer, el violento episodio se originó debido a que las mujeres ya no querían vivir en la residencia de Jules. “Jessica quiso hablar con él (Jules), y no la dejó. Él la mató”, afirmó Barón.

Hasta el momento, la policía continúa con las investigaciones para conocer el motivo detrás del crimen.

