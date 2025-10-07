“Si tú regresas yo me porto bien”: niño envía desgarrador mensaje tras asesinato de madre venezolana en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de la ciudad de Tampa, Florida (EEUU) presentaron ante un juez al presunto homicida de una madre venezolana y un hombre de 37 años.

De acuerdo con el reporte de Tampa Hoy, el violento crimen se registró durante la mañana del viernes pasado.

Jannet Barón, prima de la venezolana, reveló detalles sobre lo ocurrido por medio de un contacto con el medio local. Asimismo, exigió a las autoridades que se haga justicia por el crimen contra su pariente.

Barón informó que se enteró sobre el asesinato de Jessica Rivera, de 40 años, tras recibir una llamada por parte de su hermana, ambas vivían en la residencia del presunto agresor, quien está identificado como Louis Jules, de 59 años.

Otro hombre, de 37 años de edad, murió tras el tiroteo ocurrido en el portal Drive.

Jules quedó detenido ese mismo día, a menos de ocho horas después del crimen. El hombre compareció ante un juez este lunes.

Prima de la venezolana relata los hechos

Barón relató que Jules habría llevado a Jessica y su hermana hasta Estados Unidos desde hacía un año, aproximadamente.

El día cuando se enteró de lo ocurrido, Barón sostuvo una llamada con la hermana de Jessica, en la cual le informaba que “se quería ir”.

“Le dije que me dijera qué pasaba. Y me dijo que Jules mató a Jéssica”, manifestó la mujer afligida.

El dolor fue tal que no pudo controlar sus emociones y estalló por la impotencia. “Me volví loca, le pegué a las paredes, a las puertas. Les decía a mis hijos, no lo podía creer”, relató.

Al parecer, el violento episodio se originó debido a que las mujeres ya no querían vivir en la residencia de Jules. “Jessica quiso hablar con él (Jules), y no la dejó. Él la mató”, afirmó Barón.

Hasta el momento, la policía continúa con las investigaciones para conocer el motivo detrás del crimen.

Jules está acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado con premeditación y un cargo de manipulación de evidencia física relacionada con un delito capital.

Desgarrador mensaje de su hijo pequeño

Jessica era madre de una hija de 20 años y un niño de 10. Los familiares de la víctima piden que caiga todo el peso de la ley para el responsable.

“Que se haga justicia, que no se quede así. Jessica no era mala, deja a dos hijos solos, huérfanos; un niño que le habla en presente, no le habla en pasado y le escribe mensajes”, lamentó Barón.

Reveló que el infante sigue a la espera de ver llegar a su mamá y le escribe mensajes con promesas para que ella regrese. “Si tú llegas mañana, yo me porto bien. Mamá, si tú no sé qué, yo me como toda la comida”, son algunas de las frases que escribió el niño.

Sus familiares no cuentan con los recursos para poder llevar los restos de Jessica de vuelta a Venezuela, por ello, solicitan el apoyo de la comunidad de Tampa.

La policía local aún no ha identificado a ninguna de las dos víctimas oficialmente, pero los familiares de la fallecida dicen que el hombre que fue asesinado también era de origen venezolano.

La próxima audiencia de Jules está programada para este jueves, a las 9:00 de la mañana. El acusado deberá permanecer en prisión sin derecho a fianza.

