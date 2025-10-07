Venezolana detenida por el asesinato de su esposo: el caso da un giro tras insólita confesión de la acusada

Suscríbete a nuestros canales

Una ciudadana venezolana quedó bajo custodia de las autoridades, como presunta responsable del asesinato de su esposo, el también venezolano Alexander Valverde, cuyo cuerpo se localizó dentro del maletero de su automóvil.

El Ministerio Público informó sobre la detención preliminar de Keillys Aguilera, por el presunto delito de parricidio en agravio de su pareja.

Tras conocerse el violento crimen, la Fiscalía Quinta Penal Corporativa de Lima Centro inició las investigaciones y manifestó que los funcionarios avanzan para esclarecer las circunstancias del hecho.

La venezolana habría suministrado somniferos a su pareja

Familiares de la víctima y vecinos de la localidad relataron con evidente consternación los detalles del caso, indicó Panamericana.

De acuerdo con los primeros informes, la detenida habría confesado en una etapa inicial que suministró somníferos a su pareja en una bebida alcohólica, esta versión aún debe ser confirmada por los exámenes forenses.

El avanzado estado de descomposición del cuerpo del venezolano ha causado complicaciones en el trabajo de los investigadores de la morgue central. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con los trabajos en conjunto con la División de Investigación de Homicidios.

Ante la situación, el Centro de Emergencia Mujer de Breña, junto con oficiales de la policía, acudieron al domicilio para brindar contención emocional a los familiares.

La pareja dejó tres hijos en condición de vulnerabilidad, dos de ellos son menores de edad y ahora reciben acompañamiento del Ministerio de la Mujer.

La Fiscalía también informó sobre diligencias paralelas relacionadas con la posible implicación o ausencia de una mujer identificada por la familia como “la cuñada”, cuyo paradero se desconoce y es investigado por las autoridades.

La defensa de la mujer detenida y las declaraciones del público han presentado versiones contrapuestas, por lo que las autoridades insistieron en la necesidad de pruebas técnicas que ayuden a comprobar los testimonios.

Personal especializado de las autoridades permanecen en la investigación para determinar con precisión las causas de la muerte y la posible responsabilidad penal de los implicados.

Los hechos

El crimen quedó al descubierto luego de que vecinos de la cuadra 9 del jirón Huarza, en el distrito de Breña en Lima, Perú, reportaran un fuerte olor putrefacto, el cual provenía desde el vehículo del hombre.

Tras recibir la llamada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se presentaron en el lugar de los hechos para inspeccionar el automóvil; fue entonces cuando hallaron el cuerpo de la víctima en el maletero.

La víctima quedó identificada como Alexander Valverde Laines, de 42 años de edad. Tras el hallazgo, se iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer qué sucedió.

De acuerdo con los informes, el asesinato habría ocurrido el pasado viernes, 26 de septiembre.

Se pudo conocer que la pareja convivía muy cerca del lugar donde se localizó el vehículo. De acuerdo con los testigos, tras el hallazgo, se acercaron al domicilio de la mujer, quien al ser confrontada rompió en llanto y confesó el crimen.

