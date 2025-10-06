En video: camión de carga se estrella contra reconocida panadería en Carabobo

Suscríbete a nuestros canales

Alrededor del mediodía de este lunes, un camión de carga chocó contra la reconocida Panadería La Panamericana, ubicada en el municipio Bejuma, estado Carabobo.

“Un camión de carga (...) tuvo un desperfecto en los frenos y chocó contra el comercio”, indicó en su cuenta de Telegram la periodista Sandy Aveledo.

Resaltó que por este suceso, no hubo lesionados solo daños materiales.

De acuerdo con testigos del hecho, el conductor del vehículo de carga se había estacionado unos 20 minutos antes del accidente, en la vía de la Troncal 11, sentido Bejuma-Miranda, para almorzar en el establecimiento La Panamericana, refiere

Pero minutos después, la gandola se empezó a mover y se detuvo cuando chocó con otro vehículo y se desvió por la pendiente estrellándose con el pilar del restaurante.

Durante el trayecto también impactó contra varias motos estacionadas.

Al lugar llegaron funcionarios de los Bomberos de Bejuma y de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre (DIATT) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).