Caso resuelto: Cicpc revela la verdad y esclarece el homicidio de José Escorche

Suscríbete a nuestros canales

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció el esclarecimiento del asesinato de José Manuel Escorche Alvarado (35).

A través de sus redes sociales, Rico compartió los detalles del crimen que ocurrió en la avenida Rómulo Gallegos, municipio Sucre del estado Miranda.

Cicpc revela la verdad y esclarece el homicidio de José Escorche

En tal sentido, el director del Cicpc señaló que agentes adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Este capturaron a Jhon Félix Velásquez Blanco (32) en la parroquia Leoncio Martínez.

Rico precisó que el caso está a la orden de la Fiscalía 40.ª del Área Metropolitana de Caracas.



Las pesquisas determinaron que la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con varias personas en las adyacencias de Boleíta Sur; posteriormente, se dispuso a comprar más alcohol.

Mientras se trasladaba por la avenida Rómulo Gallegos, fue interceptado por Velásquez Blanco y otro delincuente en fuga; por lo que, producto de la alta ingesta de alcohol por parte de la víctima y victimarios, se generó una riña, donde le propinaron múltiples heridas con un arma blanca, que le causaron la muerte.



Al momento de la captura de Velásquez, se conoció que presentaba registros por lesiones personales y robo de vehículo.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube