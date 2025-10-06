Dejan macabro mensaje sobre el cadáver de un hombre: Cicpc investigaba a la víctima por un violento crimen

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de un hombre, víctima de un violento crimen, fue localizado en el estado Barinas. Sobre los restos se encontró un cartel con el macabro mensaje escrito por los responsables con la frase “por violador”.

El hecho se registró durante el pasado fin de semana, en el sector El Porvenir, vía a Tres Esquinas de la parroquia Puerto Vivas, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas.

De acuerdo con el reporte de El Diario de Los Llanos, información policial indicó que el fallecido respondía al nombre de Jorge Luis Urbina Pérez, de 33 años de edad, quien trabajaba como obrero y era residente en el municipio Fernández Feo, estado Táchira.

Hombres desconocidos lo asesinaron a tiros

El cuerpo del agredido presentó cerca de cinco impactos de bala.

Se conoció que Urbina Pérez era investigado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal San Cristóbal del estado Táchira, desde el martes 30 de septiembre. Era acusado por delitos de abuso sexual con penetración contra una víctima menor de edad.

Según el informe, se pudo conocer que la presunta víctima sería una niña de 11 años de edad, quien era hijastra de Urbina Pérez.

Fuentes policiales aseguraron que, tras conocerse sobre su delito de abuso sexual contra su hijastra, el acusado habría sido interceptado por varios hombres desconocidos cerca de su residencia, en la población de El Pabellón.

Los sujetos lo trasladaron hasta un lugar desconocido.

Abandonaron su cuerpo con un macabro mensaje

Familiares del agredido notificaron el caso a las autoridades, las cuales iniciaron su búsqueda de manera inmediata. Posteriormente, se conoció sobre su hallazgo sin signos vitales y con el letrero sobre su cuerpo en una zona boscosa del estado Barinas.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal Santa Bárbara, acudieron al sitio de los hechos para levantar el cadáver e iniciar las averiguaciones pertinentes.

Extraoficialmente, se conoció que las autoridades manejan como causa de muerte la venganza; sin embargo, no descartan otras hipótesis.

La Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Barinas conoció del hecho e inició las averiguaciones competentes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube