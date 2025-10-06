¡Justicia total! Privan de libertad al sujeto que incendió a su pareja en Yaracuy

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades capturaron al sujeto que quemó a su pareja viva el pasado 28 de septiembre en el sector Tamarindo de Aroa, municipio Bolívar, del estado Yaracuy.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la privación de libertad del sujeto responsable, a través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público.

Imputación de cargos

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, el sujeto detenido quedó identificado como Alex Robert Blasco Gainza, quien se encuentra privado de libertad.

Asimismo, Saab informó que a Blasco le imputaron el delito de feminicidio agravado, por la muerte de su pareja, identificada como Roxana Yoselin Parra.

Caso de Roxana Parra

El pasado viernes 3 de octubre se confirmó la lamentable muerte de Roxana Parra, una joven de 25 años, tras sufrir severas quemaduras en manos de su expareja.

El lamentable hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre en la avenida Balderramo Sillero, del sector Tamarindo, en el municipio Bolívar del estado Yaracuy.

Blasco, no aceptó culminar la relación con la víctima y tras una acalorada discusión comenzó a rociarle gasolina y la incendió en vida, lo que provocó en Parra severas quemaduras en todo su cuerpo.

Tras estar varios días en la unidad de caumatología en el hospital Central Universitario 'Dr. Antonio María Pineda', lamentablemente falleció el viernes.

