Atención padres: reto viral en TikTok inspirado en la película KPop Demon Hunters deja varios niños hospitalizados

Suscríbete a nuestros canales

La película animada KPop Demon Hunters, estrenada en Netflix en junio de 2025, ha ganado popularidad en el mundo, pero también generó un peligroso reto en TikTok que hasta el momento dejó varios niños hospitalizados.

Según diversos medios internacionales, el mencionado reto es llamado #KPopNoodleChallenge que consiste en imitar a los personajes del filme comiendo ramen instantáneo muy caliente servido en vasos altos y estrechos, refiere Caraota Digital.

“El agua hierve a 100 grados centígrados, y el diseño de estos vasos los hace extremadamente fáciles de volcar. Cuando eso ocurre, el caldo caliente y los fideos se derraman sobre la piel”, explicó la doctora Colleen Ryan, cirujana del hospital Shriners Children’s Boston, en declaraciones recogidas por The Independent.

Agregó que “los fideos son pegajosos y retienen el calor, lo que significa que estas quemaduras pueden ser más profundas y dañinas que una simple escaldadura con agua caliente”.

Cifra de niños internados

El hospital Shriners informó que en lo que va de 2025 ya han atendido a ocho pacientes con quemaduras por ramen relacionadas con este reto viral.

En tal sentido, la doctora Ryan advirtió que la mayoría de accidentes ocurre por la falta de intervención adulta.

“Esto sucede cuando los niños abren el microondas por sí mismos. El microondas suele estar en alto, ellos estiran la mano y la comida está demasiado caliente para ellos”, enfatizó.

Recordó que las quemaduras severas no sólo son dolorosas, sino que pueden dejar cicatrices permanentes y efectos emocionales.