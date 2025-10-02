FANB frustra un envío de droga: capturan a colombiano que intentaba viajar a Estambul

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) adscritos al Aeropuerto de Maiquetía, estado La Guaira, capturaron a un ciudadano colombiano que intentaba viajar a Estambul, Türkiye, con droga.

A través de sus redes sociales, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, ofreció los detalles.

FANB frustra un envío de droga a Estambul

Hernández Lárez precisó que el aprehendido, a quien no identificó, portaba 832 gramos de cocaína en tres envoltorios ocultos entre una corneta y dos power banks.



Agregó que, luego del interrogatorio efectuado al delincuente, se logró la captura de otros dos ciudadanos, también de nacionalidad colombiana, en el hotel Brisas del Mar, ubicado en La Guaira.

Durante el procedimiento se logró la incautación de siete power bankss y una corneta que tenían ocultos envoltorios de cocaína con un peso aproximado de 2,186 kg.

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reveló que la actuación militar guarda relación con los realizados en los días 19, 21 y 23 de agosto utilizando el mismo modus operandi, con cornetas y power bank, en donde se ha podido ya capturar en total a seis delincuentes de nacionalidad colombiana con una incautación de 12,415 kilogramos de droga denominada cocaína.

