FANB desmantela campamento de grupos Tancol: incautan material de guerra

En el marco de la Operación Escudo Bolivariano “Maroa 2025”, la Redi N.° 6 Guayana, estado Amazonas, detectó y neutralizó un campamento logístico de los grupos “Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos” (Tancol).

A través de sus redes sociales, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, ofreció los detalles.

FANB desmantela campamento de grupos Tancol

"En el marco de la operación “Maroa 2025”, en la REDI N.° 6 Guayana, estado Amazonas, municipio Maroa, coordenadas (02°55’0126” N 67°23’’27”W), el día 041440SEP25, la FANB, empleando una (01) URRA de combate mixta en misiones de patrullaje y escudriñamiento, inutilizó el campamento TANCOL", en parte de la publicación.

De igual modo, el funcionario reveló qué incautaron los funcionarios durante el procedimiento, entre lo que figura lo siguiente:

- Un fusil R-15.

- Un cargador y 29 cartuchos.

- Un AK-103 de culata fija con un cargador y 28 cartuchos.

- Una granada de humo.

- Un GPS satelital.

Se debe recordar que recientemente en la misma zona, la FANB logró desmantelar otros dos campamentos.

En la lista de objetos de interés criminalístico que efectivos de la FANB hallaron en el sitio están loss siguientes:



- Parches alusivos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) frente a Acacio Medina.

- Un teléfono celular marca Infinitix, modelo X6532C.

- Dos cocinas para la elaboración de clorhidrato de cocaína.

- Un horno microondas utilizado para el secado de clorhidrato de cocaína.

- Una prensa.

- Una mira óptica para fusil.

- Una antena Starlink.

- Tres radios transmisores.

- Dos armas de fuego tipo escopeta.

- Un manual de estatuto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

- Un cargador para fusil cal. 7,62 x 51 mm.

- 20 cartuchos cal. 7,62 x 51 mm.

- Diez tambores plásticos utilizados para el almacenamiento de combustible.

-550 kg de fertilizante tipo URIA.

