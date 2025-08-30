Usada por grupos Tancol: FANB incauta e inutiliza aeronave

Suscríbete a nuestros canales

Este 30 de agosto, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó sobre la incautación e inutilización de una aeronave.

A través de sus redes sociales, el militar compartió detalles del procedimiento que se desarrolló en el estado Amazonas.

FANB incauta e inutiliza aeronave

Hernández Lárez indicó que la incautación se dio luego de un operativo en el sector San Pedro del Orinoco, municipio Autana.

Precisó que se trataba de una aeronave tipo Cessna 206, siglas YV-1900, de color blanco.

Además, se logró la incautación de 600 litros de combustible Avgas.

"Esta aeronave fue localizada en la frontera colombo-venezolana; por sus características y los indicios de interés criminalístico, se presume que es usada por los grupos TANCOL para los fines del narcotráfico", dijo el funcionario.

En junio pasado, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron e inutilizaron seis aeronaves en el estado Amazonas.

Durante el procedimiento se localizaron 7.000 litros de combustible y material de mantenimiento y reparación de aeronaves.



Igualmente, los militares destruyeron cinco "estructuras" que funcionaban como "depósitos y alojamientos empleados para actividades ilícitas".

