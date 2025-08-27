¡Golpe al narcotráfico! FANB incauta más de 50 kilos de droga: hay dos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecutaron la aprehensión de dos hombres con más de 50 kilos de droga.

A través de sus redes sociales, el Comandante Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, reveló los detalles del procedimiento.

FANB los detiene con más de 50 kilos de droga

En tal sentido, precisó que el procedimiento se llevó a cabo como parte de la Operación Escudo Bolivariano "Cacique Manaure 2025".

Acotó que la actuación de los militares se realizó en el estado Falcón, municipio Mauroa.

Hernández Lárez indicó que los envoltorios de marihuana contenían un peso de 47 kilos con 350 gramos, mientras que los de cocaína presentaron un peso de tres kilos con 250 gramos.

Los aprehendidos se trasladaban en una camioneta en sentido Zulia–Falcón, donde además tenían 79 dólares americanos, cien mil pesos colombianos y dos equipos telefónicos.

