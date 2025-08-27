Soldados de EE.UU. son acusados de agresión sexual: atacan a una estudiante en un cuartel

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro soldados del Ejército de Estados Unidos fueron acusados de agresión sexual contra una estudiante universitaria en los barracones de la base militar Joint Base Lewis-McChord.

Los procedimientos legales comenzaron este mes y continuarán hasta noviembre.

Los acusados son el cabo Pedro Angel Ruiz (29), el soldado de segunda clase Deron J. Gordon (20), el especialista Jadon Bosarge (24) y el soldado de primera clase Kallon Curiel (24), enfrentando décadas de prisión si son condenados.

¿Qué hicieron los soldados?

Se conoció que los implicados enfrenta cargos por agresión sexual a menor, contacto sexual abusivo, agresión sexual, grabación y distribución de material indecente, conspiración para cometer agresión sexual, obstrucción de la justicia, entre otros.

"Las agresiones sexuales ocurrieron al mismo tiempo y lugar con todos los soldados acusados presentes", señala la Oficina del Abogado Especial del Ejército.

De ser condenados y que se evidencia su responsabilidad, los cuatro soldados podrían pasar hasta 30 años en la cárcel.

Las autoridades resaltan que se encuentran al servicio de la ciudadanía para tomar cualquier caso de agresión sexual, por lo que se mantiene activa la línea de atención 800-656-4673, la cual ofrece asistencia gratuita y confidencial a las víctimas.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube