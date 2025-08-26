Detienen a estudiante tras violento ataque con cuchillo en su escuela: un adolescente resultó herido

Suscríbete a nuestros canales

Un estudiante, de 17 años de edad, resultó detenido tras ser acusado por apuñalar a un compañero dentro de las instalaciones de la escuela a la que asistían.

De acuerdo con el reporte de Dallas News, los hechos ocurrieron en la Ryan High School de Denton, en Texas.

El agresor resultó detenido luego de que apuñalara a su compañero, en horas de la mañana del pasado viernes.

Dos menores de edad involucrados en el apuñalamiento

La víctima, otro joven menor de edad, fue trasladada a un hospital con lesiones causadas por arma blanca. Según las autoridades locales, las lesiones no ponen en peligro su vida.

El Departamento de Policía de Denton trasladó al estudiante sospechoso hasta el Centro de Detención Juvenil del Condado, tras una investigación.

Ahora, el joven enfrenta cargos de agresión con agravantes con arma mortal.

El incidente se reportó alrededor de las 9:10 de la mañana del viernes y provocó una movilización de los servicios de emergencia del condado, detalló el Distrito Escolar Independiente de Denton.

Nadie más resultó amenazado ni herido, informaron las autoridades.

Evacúan a estudiantes del salón

Todos los otros estudiantes que estaban en el salón durante el incidente fueron reubicados en el momento del presunto apuñalamiento. El personal de la escuela trabajó con los servicios de emergencia para contener la situación.

“Queremos felicitar a los estudiantes y a su profesor por la calma y rapidez con la que siguieron los procedimientos de seguridad establecidos durante esta situación”, escribió Nick Petito, funcionario del Distrito Escolar Independiente de Denton, en un comunicado. “Sus acciones ayudaron a garantizar la seguridad de todos en el aula”.

