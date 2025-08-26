Chicago

¡Horror en EE.UU! Niño de cinco años muere de un disparo por accidente

Por Yasmely Saltos
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 12:22 am
Un niño de 5 años falleció por accidente luego de dispararse con un arma de fuego propiedad de su hermana. 

De acuerdo a un reporte de Telemundo, la mujer se duchaba en un apartamento del vecindario de Ken Well Park en Chicago, mientras el niño sacó el arma que se encontraba en su cartera y se disparó.

Según las investigaciones la mujer de 29 años, posee permiso para portar armas de fuego de manera oculta.

La policía informó que la madre del menor no se encontraba en la casa al momento del accidente.

 

