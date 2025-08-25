Capturan a dos sujetos por hurtar imagen de la Virgen del Valle: así actuaron los vecinos para recuperarla

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos de la Policía del estado Nueva Esparta arrestaron a dos personas bajo la sospecha del hurtar de una imagen de la Virgen del Valle de 76 centímetros, tras una persecución ciudadana en la comunidad de Los Cocos, en el municipio Mariño.

El operativo se realizó en respuesta a la denuncia de los vecinos, quienes lograron retener a uno de los acusados, informaron las autoridades neoespartanas.

Ayuda vital de la comunidad contra los delincuentes

El procedimiento policial se activó después de que la comunidad, al percatarse del hurto, persiguiera a los presuntos delincuentes. Uno de los hombres se presentó en una comisaría, mientras el otro fue interceptado en la calle Raúl Leoni por los propios vecinos, quienes impidieron su fuga con la imagen religiosa. La comunidad mantuvo retenido al segundo sujeto hasta la llegada de la comisión policial.

Ambos detenidos fueron llevados al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.

Recuperación de la imagen religiosa

La imagen hurtada, un símbolo de gran valor para la comunidad, fue recuperada por los habitantes del sector. La entregaron a las autoridades en un saco, cumpliendo con los procedimientos para la custodia de evidencias.

El caso fue remitido a la Fiscalía 3°, que ha iniciado las diligencias correspondientes para el avance del proceso judicial. Las autoridades continúan investigando el incidente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

