Capturan a cuatro sujetos por asesinar a comerciante asiático: así ocurrieron los hechos en el Mercado Mayorista

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a cuatro sujetos por el asesinto del comerciante asiático, Chen Tianwen (35), el pasado 21 de agosto en el Mercado Mayorista, parroquia Tocuyito, estado Carabobo.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta en Instagram, donde precisó que los sujetos quedaron identificados como Maikol Obrayan Hernández Primera (29), apodado Cara de Pollo; Ángel Jesús Hernández Pineda (27), apodado Coco; Miguel Ángel Méndez Quiñones (31) y Javier Leonardo Valencillo Dávila (32), apodado El San Andrea.

“Las experticias técnico científicas permitieron determinar que Ángel, quien trabajaba como carretillero en el mercado, vigiló a la víctima junto a Maikol y Miguel, y al momento en el que iba a realizar una compra mayorista para su negocio con un trabajador, los despojan del dinero e intentan huir”, relató Rico.

Continuó indicando que “la víctima al ver la acción los persiguió para recuperar el dinero y es cuando le propinaron un disparo en el pecho con un arma de fuego facilitada por Javier Valencillo”.

Agregó que durante las pesquisas se conoció que alias Cara de Pollo, tenía dos registros policiales por homicidio calificado.

Mientras que alias Coco, por hurto genérico y Miguel Méndez, tenía dos registros policiales por robo genérico.

Los funcionarios lograron recuperar durante el procedimiento parte del dinero, una motocicleta Honda CGL125, año 2007 (donde huyeron los detenidos), de un arma de fuego, cinco municiones y dos teléfonos.

Los sujetos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Carabobo.