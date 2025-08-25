Dos ancianas casi mueren dentro de un jacuzzi en Kentucky: esto fue lo que ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de ancianas, todas en sus 80 años, vivieron una experiencia traumática cuando dos de sus amigas casi pierden la vida en un jacuzzi en Kentucky.

Actualmente, las mujeres mayores se encuentran estables y recibieron atención médica inmediata.

¿Qué pasó con las dos ancianas en Kentucky?

Las dos mujeres, ambas en sus 80 años, estaban disfrutando de un jacuzzi en una cabaña remota en Kentucky cuando, debido a problemas de salud preexistentes, no pudieron salir del agua caliente.

Esto provocó que sufrieran hipertermia, lo que las llevó a perder el conocimiento.

Se conoció que una de sus amigas se metió al jacuzzi para mantener sus cabezas fuera del agua hasta que llegaron los cuidadores de la cabaña, quienes las rescataron.

El reporte oficial indica que una de las mujeres ancianas fue encontrada en estado crítico y la otra estaba parcialmente consciente.

Ambas fueron enfriadas por los rescatistas y luego trasladadas al hospital, donde se están recuperando.

Pronunciamiento de los rescatistas

Los rescatistas aconsejaron que el tiempo de permanencia en el jacuzzi no supere los 15-30 minutos y que las personas con discapacidades tomen precauciones adicionales al entrar y salir del jacuzzi.

Además, enfatizan que la hipertermia y el golpe de calor pueden ser fatales, y que este incidente podría haber tenido un desenlace mucho más trágico sin la rápida intervención de los rescatistas.

Por su parte, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) estableció que las temperaturas del agua en jacuzzis no deben exceder los 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius) para evitar quemaduras y otros problemas relacionados con el calor.

