Riviera aterriza en Venezuela de la mano de MultiMax y Nasar Dagga

¡La mejor tecnología siempre está presente en Venezuela! Trayendo la innovación y potencia de una marca que incursiona en el país, MultiMax anuncia su nueva alianza con Riviera y presenta la llegada de la línea de audio “Party Speaker”, que promete revolucionar la experiencia de usuario de forma sorprendente.

Conocida como uno de los símbolos de excelencia en Centro y Suramérica, esta marca pionera en el ensamblaje tecnológico se ha convertido en un referente dentro de la región. La nueva línea de Riviera ya está disponible en las tiendas MultiMax a nivel nacional, preparadas para convertirse en el alma de cada encuentro en estas fiestas decembrinas.

Esta nueva marca llega al país como parte de la visión de expansión de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, empresario carabobeño y CEO de MultiMax, quien continúa fortaleciendo el portafolio de productos de MultiMax con equipos diseñados para el disfrute y el entretenimiento de los venezolanos.

“Nuestra prioridad como CLX Group y MultiMax es mantenernos siempre a la vanguardia tecnológica, por este motivo, es que siempre es un orgullo para nosotros sumar nuevos aliados que compartan nuestra visión de ofrecer la mejor calidad en innovación. La llegada de Riviera a MultiMax representa una nueva opción para los venezolanos que buscan potencia, versatilidad y diversión en un solo equipo; y podrán encontrarlos solo en MultiMax”, expresó Nasar Dagga, presidente de CLX Group.

Riviera: El nuevo protagonista de tus celebraciones

Preparando su debut en Venezuela, Riviera presenta dos altavoces increíbles que destacan por su diseño robusto y portátil. Estos dispositivos se distinguen por un diseño vintage minimalista en acabados negro y marrón, y ofrecen una declaración de estilo y autenticidad, al combinar un look clásico con la tecnología acústica más moderna, garantizando horas de entretenimiento con una fidelidad sonora superior.

Si buscas un equipo potente, ideal para la casa, el aire libre o para disfrutar de tu playlist favorita, el Riviera Party Speaker Wireless Mic es una opción perfecta para ti. Está equipado con una potente batería de 4000 mAh, y es un sueño para los fanáticos del karaoke, pues incluye dos micrófonos que eliminan las ataduras de los cables, con el que podrás organizar fiestas y duetos inolvidables en cada ocasión.

Mientras que, para aquellos que requieran de una batería de mayor duración, podrán encontrar el modelo Riviera Party Speaker Wireless Mic de 4500 mAh. Este modelo incluye un micrófono.

Ambos dispositivos cuentan con Sonido de Alta Fidelidad, que garantiza la nitidez de los sonidos bajos profundos y un equilibrio perfecto en tonos medios y altos. Estos equipos cuentan con un gran sistema de compatibilidad, por lo que se pueden conectar al teléfono a través de Bluetooth, tarjetas TF, pendrives de hasta 32 GB o incluso laptops, consolas y otros reproductores a través de su entrada auxiliar de 3.5 mm.

Asimismo, cuentan con la tecnología TWS (True Wireless Stereo), que permite emparejar dos parlantes Riviera simultáneamente para crear un sistema de sonido estéreo real y envolvente. Además, su sistema de protección de carga inteligente alarga la vida útil de la batería, y sus luces indicadoras te mantienen informado sobre el estado de la energía.

Disponibilidad Inmediata

La nueva línea de audio Riviera se encuentra disponible en las tiendas MultiMax distribuidas en todo el territorio venezolano. En este sentido, Nasar Dagga Mujamad invita a los venezolanos a visitar su sede más cercana para probar la potencia de estos equipos y descubrir por qué Riviera es la nueva marca aliada que cambiará la forma de escuchar música.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Desde hace seis años, MultiMax se mantiene a la vanguardia tecnológica ofreciendo dispositivos innovadores y de alta calidad, siguiendo la visión de crecimiento de su CEO, Nasar Ramadan Dagga.

Consolidándose como la multimarca más grande del territorio venezolano, MultiMax cuenta hasta la fecha con 47 sucursales a nivel nacional en más de 19 regiones del país, incluidas: Carabobo, Caracas, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Miranda, Bolívar y Yaracuy.

