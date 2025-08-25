Abuela y su nieto mueren electrocutados en Baruta: una guaya les cayó encima en la calle

Suscríbete a nuestros canales

En horas del mediodía de este 25 de agosto se reportó un incidente en el municipio Baruta que cobró la vida de una mujer de 47 años y un niño de 12.

La dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta confirmó a través de sus redes sociales los hechos.

En el comunicado, indican las víctimas fallecieron tras el desprendimiento de un tendido eléctrico de alta tensión, en la calle Bolívar del pueblo de Baruta.

¿Quiénes son las víctimas?

La publicación de las autoridades señala que se trata de un niño de 12 años y su abuela, una mujer de 47 años, quienes transitaban por el referido lugar, siendo esta además la parada de transporte público de la línea de Las Minas de Baruta. Se conoció que ambos eran residentes del barrio Ojo de Agua.

Funcionarios de la Policía de Baruta se trasladaron al lugar de los hechos para brindar la atención necesaria.

También hicieron acto de presencia comisiones de Protección Civil Baruta, con tres unidades, Bomberos del Distrito Capital, Brigada de Emergencia de Corpoelec y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

"Nuestro municipio se encuentra de luto. Lamentamos enormemente lo sucedido y expresamos nuestras mas sentidas condolencias a los familiares de las víctimas", se lee en el comunicado en Instagram.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube