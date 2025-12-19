California enfrentará lluvias intensas y nieve tras sequía: conoce el pronóstico

Suscríbete a nuestros canales

El clima en el norte de California va a dar un giro drástico a partir de este viernes 19 de diciembre de 2025.

Después de un tiempo de estabilidad y cielos despejados que mantuvieron gran parte del estado en condiciones inusualmente secas, una serie de sistemas tormentosos llenos de humedad subtropical comenzará a afectar la región.

Esto promete traer un respiro para los niveles de agua, pero también presentará algunos desafíos logísticos.

Un comienzo de invierno con "sed" de lluvia en California

Durante las primeras semanas de diciembre, el norte del estado ha estado experimentando precipitaciones muy por debajo de lo habitual.

El Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR) ha señalado que, hasta mediados de este mes, la región de la Sierra Norte se encuentra en niveles críticos, alcanzando apenas el 16% del promedio histórico para esta época.

Esta escasez de humedad ha generado preocupación sobre la acumulación de nieve, que es vital para el suministro de agua en el verano.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Sacramento ha confirmado que este patrón seco está a punto de cambiar.

Según el boletín de pronóstico emitido por el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) de la NOAA, un flujo de aire húmedo del Pacífico comenzará a traer lluvias constantes desde la madrugada del viernes, afectando principalmente al Valle de Sacramento y las colinas del norte.

Pronóstico detallado para el fin de semana

Los meteorólogos anticipan que las lluvias más intensas se concentrarán el viernes 19 y el sábado 20 de diciembre.

Se espera que las áreas bajas reciban entre 0.5 y 1.5 pulgadas de lluvia, mientras que las zonas montañosas podrían acumular más de 3 pulgadas. En lo que respecta a la Sierra Nevada, el impacto será notable.

Aunque al principio los niveles de nieve comenzarán por encima de los 8.000 pies debido a la masa de aire cálido que acompaña al sistema, el NWS advierte que un frente frío posterior hará descender los niveles de congelación, lo que permitirá la acumulación de nieve fresca en los principales pasos de montaña hacia el final del fin de semana.

"Estamos observando un patrón activo de Ríos Atmosféricos que se intensificará hacia el domingo, trayendo tasas de lluvia de hasta una pulgada cada tres horas en las zonas costeras", comentó la NOAA en su discusión técnica más reciente.

Impacto en viajes y seguridad en California

Las autoridades estatales están instando a la población a prepararse para condiciones de viaje complicadas.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) ya ha comenzado a enviar equipos a las rutas estatales 50 y 80, anticipando que la combinación de lluvia y nieve podría reducir la visibilidad y hacer que las carreteras sean resbaladizas.

Además, con la llegada de este sistema, el riesgo de inundaciones menores en áreas urbanas con drenaje deficiente también aumenta.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) aconseja a los residentes que limpien las canaletas y aseguren objetos ligeros en el exterior, ya que las ráfagas de viento podrían superar los 35 nudos en zonas expuestas.

Este cambio hacia un clima más tempestuoso marca el comienzo de lo que parece ser un cierre de año húmedo, ayudando a mitigar el déficit hídrico que el estado ha acumulado desde el inicio del invierno de 2025.

