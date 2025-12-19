Vanessa Alaimo rescata las tradiciones familiares en su primera Navidad como mamá

Suscríbete a nuestros canales

La comunicadora social y conductora de Mediariano Televisión, Vanessa Alaimo, atraviesa una etapa distinta en su vida. Este 2025 nació su hija Mía y con ella llega la primera época navideña en la que se estrena como madre.

La experiencia, dice, le ha permitido mirar estas celebraciones desde otra perspectiva, con la intención de transmitirle las costumbres que marcaron su infancia y que forman parte de su identidad.

Tradiciones que cruzan generaciones

Su historia familiar estuvo marcada por dos culturas: “Yo de pequeña vivía la Navidad como dividida en dos porque mi papá es italiano, mi mamá es venezolana. Entonces, no teníamos como muy arraigado eso de sentarnos, hacer hallacas en la familia de mi papá, pero mi mamá sí”.

Ese contraste la llevó a valorar aún más las prácticas que se mantienen en su hogar. Recuerda con claridad las hallacas de su abuela y cómo esa costumbre se ha mantenido con su madre.

“Lo recuerdo muchísimo, mi abuela, sus hallacas eran maravillosas y ahora lo hacemos con mi mamá. Cada año que podemos, así sea el día antes de Navidad, apartamos el tiempo para sentarnos a hacer hallacas juntos. A hacer el pernil aprendimos con el tiempo, es algo que hacemos juntos”.

Foto Yenny Contreras

La importancia de tiempo en familia

La preparación de la cena se combina con otros rituales que han pasado de generación en generación. Uno de ellos es el celebrado cada 21 de diciembre: “El ritual decembrino que nunca falta para nosotros en casa, siempre celebramos el Espíritu de la Navidad. Mi mamá tiene esa tradición y durante muchísimos años lo hemos hecho. Es una fecha importante, más allá del 24 o del 31, el 21 de diciembre también es fecha de reunión familiar, de comer juntos, de pedir deseos”.

Ese día, explica, se formulan 21 deseos que incluyen peticiones por Venezuela, por el mundo y por la familia. La práctica se acompaña de gestos simbólicos: “Más allá de reunirnos en familia es limpiar la casa, realizar un baño para canalizar la energía y también usar la esencia de mandarina. Mi mamá abre las puertas de la casa, la ventana, y es como recibir ese espíritu navideño que nos prepara para lo que va a ser el 24 de diciembre y luego despedir el año”.

Alaimo también quiere que Mía viva la tradición del Niño Jesús, más allá de la figura de Santa Claus, que viva el nacimiento del Niño Dios, la llegada del ángel Gabriel, el pesebre, el levantarse a ver si ya nació el Niño Jesús. “Esa va a ser una de esas tradiciones infaltables”, comenta.

En sus recuerdos también aparece la casa de su nona en Italia, donde la Navidad se vivía con un árbol gigante y la ilusión de los regalos: “Mis tíos y mis papás siempre buscaban la manera de que nosotros a las 12 de la noche ya nos fuéramos a dormir para al despertarnos encontrar tantos regalos y comenzar a abrirlos con los primos”.

Esa mezcla de costumbres incluía galletas y bastones de caramelo para Santa, junto con la llegada del Niño Jesús.

Foto Yenny Contreras

Propósitos y nuevas costumbres

Hoy, como madre, su propósito es que Mía asocie la Navidad con unión y valores: “La unión familiar, que ella al saber que llega la Navidad y las celebraciones, sepa que es sinónimo de familia, de estar juntos todos. Que no hay nada por encima de esto que pueda tener más importancia que estar juntos en estas fechas”.

De cara al nuevo año, se plantea metas personales y profesionales para este 2026: Ahora como mamá primeriza, creo que mis primeros propósitos van a ser enseñarle a hablar a mi hija, enseñarle a caminar, que coma sola, que sea feliz y por supuesto seguir creciendo a nivel profesional. Que ella vea ese ejemplo también, pero que no lo vea como sacrificio, sino como algo que a mí me apasiona”.

La comunicadora también resalta costumbres que quiere transmitir a su hija, como la celebración de los Reyes Magos: “La costumbre de los Reyes Magos creo que a medida que uno va creciendo lo va dejando atrás. Sin embargo, ahora con Mía que está pequeña la voy a retomar para que crezca con esas tradiciones venezolanas que es algo muy nuestro”.

Finalmente, comparte un ritual que mantiene con su esposo cada 31 de diciembre en Puerto La Cruz: “Siempre pasamos el fin de año allá y a las 6 de la tarde nos vamos a una playa en específico a ver el atardecer. Eso ya se ha vuelto un ritual de nosotros, donde nos despedimos del año, agradecemos por todo lo que vivimos y comenzamos a tener como ese vision board de lo que queremos para el próximo año”.

Con estas prácticas, Vanessa Alaimo busca que su hija Mía viva la Navidad desde la raíz de las tradiciones familiares, combinando recuerdos de infancia, rituales heredados y nuevas costumbres que se suman a la historia de su hogar.

Foto Yenny Contreras

Foto Yenny Contreras

Por Wanda López Agostini

Fotos Yenny Contreras @fotoarteyenny

Coordenadas @vane.alaimo

