Sin harina ni lácteos torta de mandarina para disfrutar en familia

Utilizar la mandarina en la elaboración de una torta parece descabellado, pero no es así, esta fruta cítrica, dulce y jugosa similar a la naranja sirve como base para elaborar esponjosos bizcochos.

En tal sentido, aprovecha la temporada de esta fruta, elige las mejores y prepara esta receta de La pequeña Suiza, una alternativa que puedes servir para celebrar durante estas fiestas o en una merienda con la familia.

Este pastel queda húmedo y denso, pero con una textura ligera, casi como la de un bizcocho

¿Qué necesitas para elaborar una torta de mandarina?

Ingredientes

- Mandarinas frescas y jugosas (12)

- Huevos (3)

- Azúcar blanca (180 g)

- Harina de almendras (220 g)

- Levadura en polvo (2 cucharaditas)

- Amaretto (opcional)

- Aceite vegetal (50 ml)

- Azúcar glas (para espolvorear)

Preparación

1. Rallar finamente la cáscara sin traspasar la parte blanca de la mandarina.

Pelar unas 5 a 6 mandarinas, retirar la piel blanca y licuar hasta que quede una pulpa de 100 ml aproximadamente.

2. Las otras mandarinas restantes, se deben cortar por la mitad para exprimir su jugo (200 ml).

3. Reservar dos a tres mandarinas, para usar de base decorativa del bizcocho: pelarlas completamente y cortarlas en rodajas.

4. Juntar los ingredientes secos y cernir.

5. Preparar moldes de unos 15 a 18 cm de diámetro. Precalentar el horno a 170º C.

6. Preparar las claras a punto nieve. Una vez que hayan espumado, ir colocando las tres cucharadas de azúcar de a poco. Seguir batiendo hasta lograr picos firmes. Reservar.

7. Para preparar la masa, batir el azúcar con las yemas y la ralladura de las mandarinas. Esto permitirá que se intensifique el sabor de la mandarina. La mezcla tiene que cambiar a una tonalidad más pálida. Incorporar el aceite y la pulpa de la mandarina, unir bien los ingredientes.

8. Agregar los ingredientes secos de a dos tantas y mezclar bien. Por último, con una espátula, incorporar la mezcla de las claras, haciéndolo con movimientos envolventes para que el aire no se baje. No debe quedar nada blanco sin estar incorporado a la mezcla.

9. Cubrir la base del molde con las rodajas de mandarina y luego volcar la mezcla encima. Llevar al horno por 30 minutos, o hasta que al introducir la punta de un cuchillo salga limpio.

10. Sacar del horno, dejar enfriar y decorar al gusto.

