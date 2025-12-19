¿Cómo pedir y obtener la fibra óptica de Cantv?: estos son los requisitos y precios

Suscríbete a nuestros canales

Comunidades deben gestionar solicitud colectiva ante Cantv para la tecnología de fibra óptica.

La estatal telefónica exige una base mínima de interesados y la validación de factibilidad técnica para reemplazar los viejos cables de cobre por el servicio Aba Ultra.

El proceso de migración de los antiguos cables de cobre a la tecnología GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabits), necesita una Junta de Condominio o el Consejo Comunal de la zona.

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) prioriza aquellas comunidades que demuestran un alto volumen de usuarios potenciales y que cuentan con las condiciones aptas para dicho cambio.

Tarifas y planes

Cantv estructura sus tarifas en divisas (aunque el cobro se realiza en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela), permitiendo que el usuario elija la velocidad que mejor se adapte a su presupuesto.

Actualmente, los planes vigentes para el sector residencial presentan un abanico de opciones competitivo frente a las operadoras privadas:

Planes de entrada

El plan de 60 Mbps (megabits por segundo) se posiciona como la opción más económica, con una tarifa que ronda los $ 9 a $ 12 mensuales. Este plan satisface las necesidades de hogares con pocos dispositivos conectados simultáneamente.

Planes intermedios de uso familiar

Las velocidades de 100 Mbps y 200 Mbps son las más solicitadas en los condominios caraqueños. Sus precios fluctúan entre los $ 18 y $ 30, permitiendo el streaming en alta definición y el juego en línea sin interrupciones.

Planes de alto rendimiento

Para usuarios con necesidades profesionales o familias numerosas, Cantv ofrece 300 Mbps y 500 Mbps, con tarifas que alcanzan los $ 50 a $ 70.

Finalmente, el plan de 1 Gbps representa el tope de gama, superando los $ 100 mensuales.

Además del abono mensual, los residentes deben contemplar el pago del equipo ONT (Optical Network Terminal), el dispositivo que sustituye al viejo módem ADSL.

El precio de este equipo suele oscilar entre los $ 70 y $ 100, dependiendo del modelo y la cantidad de puertos que posea.

La estatal telefónica ofrece frecuentemente operativos en los que permite el financiamiento de este equipo a través de la factura telefónica cobrando cuotas mensuales.

Es fundamental que la comunidad exija a los técnicos el comprobante de instalación oficial, ya que Cantv no autoriza pagos en efectivo a personal externo para la activación del servicio Aba Ultra.

La inspección técnica

Muchos proyectos de fibra óptica se detienen en la fase de inspección debido al estado de la infraestructura vieja de los edificios.

Cantv suministra el cableado de fibra y los equipos de red, los técnicos evalúan las llamadas "verticales" del edificio.

Si los ductos están sellados por el paso de años de otros servicios, la empresa emite un informe de rechazo temporal hasta que el condominio limpie las tuberías.

Una vez que la infraestructura interna está despejada, Cantv instala la caja de terminación óptica para centralizar la señal que luego se distribuye.

La ventaja de esta tecnología es que no sufre interferencias por humedad ni fluctuaciones eléctricas en el cableado de cobre, lo que reduce los reportes de averías en más de un 80% en comparación con el servicio tradicional.

Para agilizar el inicio del trámite, Cantv recomienda a los usuarios utilizar su asistente virtual, Cati, a través del portal web oficial, allí puede consultar si su zona entra en el grupo de espera de fibra óptica.

